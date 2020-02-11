Galatasaray'ın kupada konuğu Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, yarın taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.