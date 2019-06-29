Galatasaray'ın kupaları Kuşadası'nda

GALATASARAY'ın geride kalan sezonda 22'nci kez kazandığı Spor Toto Süper Lig ve 18'inci defa ulaştığı Ziraat Türkiye kupaları, Kuşadası Galatasaraylılar Derneği'nde sergilendi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu, Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım'ın da hazır bulunduğu organizasyona 500'e yakın taraftar da katıldı. Şarkıcı Ozan Orhon, 1990 Orkestrası eşliğinde söylediği şarkılarla geceye renk kattı.Kuşadası Galatasaraylılar Derneği Başkanı Barış Salbaş, derneklerinin 2007 yılında kurulduğunu ve her şampiyonluğun ardından geleneksel hale getirdikleri şampiyonluk balosu ile kutlama yaptıklarını söyledi. Salbaş, "Galatasaray taraftarlarıyla hep beraber olduğumuz için büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum. İki kupayı birden gecemizde sergiliyoruz. Ne mutlu ki Galatasaraylıyım, ne mutlu Galatasaraylıyım diyenlere" ifadelerini kullanıp, geceye katılan herkese teşekkür etti. Sarı-kırmızılılar taraftarlar gecede kupayla fotoğraf çektirdi.

- Kuşadası