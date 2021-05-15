Şampiyonun belli olacağı ligin son haftasında kötü olayların yaşanmaması için emniyet güçleri erken önlem aldı. Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi stadyuma giden yol araç trafiğine kapatıldı.
Bu akşamki karşılaşmada 3-4 bin civarında seyircinin olacağı belirtiliyor. Galatasaray yönetimi, kısıtlamara rağmen şampiyonluk için tribünlerini sınırlı sayıda taraftarına açacak. Yönetim, muhtemel cezayı ödemeyi de göze aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın maçı öncesi olağanüstü güvenlik önlemi! Stadyuma giden yol araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika Spor