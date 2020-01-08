Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

29 dakika önce

Galatasaray, Roma forması giyen Mert Çetin için İtalyan ekibine teklifini sundu. Sarı-kırmızılı takım, milli oyuncuyu kiralamak için Roma'ya 750 bin euro teklif etti.

Galatasaray, Roma'da forma giyen Mert Çetin'i kiralamak isterken olumsuz yanıt alsa da vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor. Fonseca, Mert'in stoper bölgesinde hamle oyuncusu olarak kullanmak istediğini belirtip gidişine onay vermemişti. Ancak 23 yaşındaki genç stoper bu sezon 4 maçta sadece 214 dakika şans bulabildi. Ayrıca son oynanan Torino maçında da kenarda kalınca Galatasaray bir kez daha devreye girdi ve Roma'ya yeni bir teklif iletildi. 1.5 yıllık kiralama ücretini 750 bin euroya çıkardı.

ROMA'NIN YANITI BEKLENİYOR

Son bir kez daha şansını deneyen Cimbom yeni bir formül de ekledi. Sarı kırmızılılar, Mert için oynama ve gelişim garantisi verdi. Galatasaray, futbolcuyu sürekli oynatacağını belirterek Mert'in önümüzdeki sezon için gelişme göstereceğini iletti. Futbolcuya da 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Galatasaray forması ile görev alıp milli takımdaki yerini garantileyeceği ve bu önemli turnuvaya daha formda, hazır olacağı aktarıldı. Şimdi gelecek yanıt bekleniyor. Yine olumsuz olursa rota yine Murillo'ya dönecek.

67 MAÇTA 2 GOL ATTI

Galatasaray'ın Mert Çetin'i istemesinin iki nedeni var. Cimbom, zaten dolu olan yabancı kontenjanını daha çok doldurmak istemiyor. Christian Luyindama'nın sezon sonu dönecek olması nedeniyle de büyük bir bütçe ayırmak doğru bulunmuyor. Roma'nın 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı Mert Çetin bugüne kadar 67 maça çıktı, 2 de gol attı.

(Sabah)

Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray, Mert Çetin, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eskişehirspor'da Jesse Sekidika bilmecesi: Sözleşmesini tek taraflı feshetti
Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için harekete geçti Galatasaray'dan açıklama: Seçim kararı alınması gerekmemektedir Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor

Son Dakika Haberleri
21:07 Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika Spor
21:04 Göztepe'nin Antalya kampı başladı - Son Dakika Spor
21:01 Aytemiz Alanyaspor 2-1 Partizan Tiran - Son Dakika Spor
20:42 Hikmet Çiftçi, Almanya'nın Kaiserslautern takımına transfer oldu - Son Dakika Spor
20:30 Galatasaray, denetim kurulunun görevine devam ettiğini açıkladı - Son Dakika Spor
20:03 Wanda Nara, Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 21:37:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]