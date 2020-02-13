Galatasaray'ın milli voleybolcusu Burak Mert'ten çeyrek final yorumu - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın milli voleybolcusu Burak Mert'ten çeyrek final yorumu - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın milli voleybolcusu Burak Mert'ten çeyrek final yorumu

6 saat önce

Erkekler Voleybol CEV Kupası'nda Romanya temsilcisi C.S.M. Arcada Galati'yi mağlup ederek çeyrek finale çıkan Galatasaray HDI Sigorta'da Burak Mert galibiyeti yorumladı.

Galatasaray'ın milli voleybolcusu Burak Mert'ten çeyrek final yorumu, System.String[]

Erkekler Voleybol CEV Kupası'nda Romanya temsilcisi C.S.M. Arcada Galati'yi mağlup ederek çeyrek finale çıkan Galatasaray HDI Sigorta'da Burak Mert galibiyeti yorumladı.


İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanmış olmanın verdiği avantajla Romanya'daki müsabakaya başladıklarını aktaran milli libero, "2 set almamızın yeterli olacağı karşılaşmaya iyi başlayamadık ve 2-0 geriye düştük. Ancak daha sonra toparlanarak durumu 2-2'ye getirerek tur biletini cebimize koyduk. Oynanan 5. set artık bizim için formaliteydi. Her ne kadar mücadeleden 3-2 mağlup ayrılmış olsak da turu geçtiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.


Çeyrek finalde bir diğer Türk ekibi Arkas ile karşılaşacaklarını hatırlatan Burak Mert, "Ligde 2 kere karşılaştık. İzmir'de biz, İstanbul'da ise Arkas kazandı. Rakibimizin gücünün farkındayız ama 2 müsabakayı da kazanarak adını yarı finale yazdıran taraf biz olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Galatasaray, Burak Mert, İstanbul, Romanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
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