Galatasaray'ın Mostafa Mohamed hamlesi sonuç verdi! Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak
22.06.2021 22:57
Galatasaray, Mısır Futbol Federasyonu'na yazı yazdı ve Mostafa Mohamed'in Tokyo Olimpiyatları'na katılmamasını istedi. Kabul gören bu istek sonrasında Mohamed, Mısır Milli Takım kadrosundan ayrılacak. Yıldız futbolcu, Perşembe günü İstanbul'da olacak ve sarı-kırmızılı formayla yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Golcü futbolcu böylece Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında sahada olabilecek.
Galatasaray, Temmuz ayında PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde Mostafa Mohamed'i Mısır Milli Takımı'ndan geri çağırdı. Mısır futbol Federasyonu'na yazı yazan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun Tokyo Olimpiyatları'na katılmamasını istedi.
PSV MAÇINDA SAHADA OLABİLECEK
Fanatik'in haberine göre; en geç perşembe günü İstanbul'a geleceği öğrenilen yıldız golcü, Sarı Kırmızılı ekibin yeni sezon hazırlıklarına katılacak ve PSV maçlarında forma giyebilecek. Mısır Milli Takım yetkililerinin Mohamed'in olimpiyatlarda oynaması için bir süredir Galatasaray'ı ikna etmeye çalıştığı ancak Sarı-kırmızılı ekipte yeni yönetimin bu talebi olumsuz karşıladığı öğrenildi.
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