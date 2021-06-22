Galatasaray'ın Mostafa Mohamed hamlesi sonuç verdi! Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak

Galatasaray, Temmuz ayında PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde Mostafa Mohamed'i Mısır Milli Takımı'ndan geri çağırdı. Mısır futbol Federasyonu'na yazı yazan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun Tokyo Olimpiyatları'na katılmamasını istedi.

PSV MAÇINDA SAHADA OLABİLECEK

Fanatik'in haberine göre; en geç perşembe günü İstanbul'a geleceği öğrenilen yıldız golcü, Sarı Kırmızılı ekibin yeni sezon hazırlıklarına katılacak ve PSV maçlarında forma giyebilecek. Mısır Milli Takım yetkililerinin Mohamed'in olimpiyatlarda oynaması için bir süredir Galatasaray'ı ikna etmeye çalıştığı ancak Sarı-kırmızılı ekipte yeni yönetimin bu talebi olumsuz karşıladığı öğrenildi.