Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'e kaza şoku: Arkadaşı 2 milyonluk cipiyle adama çarptı - Son Dakika
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Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'e kaza şoku: Arkadaşı 2 milyonluk cipiyle adama çarptı

17.08.2022 09:41
Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'e kaza şoku: Arkadaşı 2 milyonluk cipiyle adama çarptı

Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in 2 milyon lira değerinde lüks cipiyle seyreden arkadaşı, Şişli'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama süratli bir şekilde çarptı.

Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in 2 milyon lira değerinde lüks cipiyle seyreden arkadaşı, Şişli'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama süratli bir şekilde çarptı. Feci kazada havalanarak metrelerce sürüklenen adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Fransız takım Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in 34 DDD 482 plakalı 2 milyon lira değerinde lüks cipini kullanan Mısır uyruklu Amr Elboushi, cadde üzerinde seyretmeye başladı. Süratli olduğu öne sürülen sürücü Elboushi, iddiaya göre trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı yandı. Ancak süratli olduğu için frene basmayan sürücü, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralandı.

Ünlü futbolcunun lüks cipiyle yaşlı adama çarptı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayrettin Korkmaz'ı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen adamın, yoğun bakım servisinde uyutulduğu ve bu sabah ameliyata alınacağı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücü Elboushi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kazaya karışan aracın ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'e kaza şoku: Arkadaşı 2 milyonluk cipiyle adama çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'e kaza şoku: Arkadaşı 2 milyonluk cipiyle adama çarptı - Son Dakika
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