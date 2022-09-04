Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam öldü! Arkadaşı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam öldü! Arkadaşı serbest bırakıldı

04.09.2022 10:00

Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı forvet Mustafa Muhammed'in lüks cipiyle seyreden arkadaşı kırmızı ışıkta hızla geçerken yaya yolunu kullanan bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle, havalanarak metrelerce sürüklenen yaşlı adam beyin kanaması geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen tedaviye yanıt vermeyen talihsiz adam, 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Ünlü futbolcunun arkadaşıysa serbest bırakıldı.

Galatasaray'ın Fransız takım Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in lüks cipini kullanan Mısır uyruklu Amr Elboushi, cadde üzerinde seyretmeye başladı. Süratli olduğu öne sürülen sürücü Elboushi, iddiaya göre trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı yanmıştı. Ancak süratli olduğu için frene basmayan sürücü, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz'a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralanmıştı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRİP AMELİYATA ALINMIŞTI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayrettin Korkmaz'ı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen adamın, yoğun bakım servisinde uyutulduğu ve bu sabah ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

1 HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ertesi günü özel bir hastanede ameliyata alınması sonrasında yoğun bakım servisinde yaklaşık 1 hafta tedavi görünen Hayrettin Korkmaz, kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Korkmaz, Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi'ndeki Hacı Şaban Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutmuş, çalışmaların ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücü Elboushi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Kazaya karışan aracın ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldüğü öğrenilmişti.

Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Galatasaray, Şişli, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam öldü! Arkadaşı serbest bırakıldı - Son Dakika

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