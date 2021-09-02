Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray bu sezon aldığı tüm yabancılara toplamda 4.2 milyon euro (30 milyon TL) maaş ödeyecek.

Alpaslan, Aytaç ve Van Aanholt'u bedelsiz alıp, Barış, Van Aanholt, Berkan, Boey, Cicaldau, Nelsson ve Morutan için toplam 23.5 milyon euro ödemesi yapıldı. Ayrıca Halil Dervişoğlu'nun kiralama bedeli için de 1,5 milyon euro verildi.

CİDDİ DÜŞÜŞ

Ayrılan futbolcular ve özellikle Falcao'nun gidişiyle bütçede büyük bir rahatlama oldu. Takımın yaş ortalaması gençleşti, giderler azaldı. Önceki gün sözleşmesi feshedilerek Rayo Vallecano'ya gönderilen Radamel Falcao'nun tek başına yıllık brüt maliyeti ise 8 milyon Euro idi.

İşte yenilerin maaşları:

Yabancılar: Van Aanholt: 1.7 milyon euro, Cicaldau: 700 bin euro, Nelsson: 800 bin euro, Morutan: 600 bin euro, Boey: 400 bin euro,

Yerliler: Berkan: 7 milyon TL, Aytaç: 6 milyon TL, Alpaslan: 5 milyon TL, Barış Alper: 4 milyon TL: Halil: 8 milyon TL.