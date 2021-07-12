Galatasaray'ın Olympiakos maçı kadrosu belli oldu

Hazırlık maçında yarın Yunanistan'un Olympiakos takımıyla karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve operasyonel süreçleri devam edecek Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak.

Galatasaray'ın Olympiakos maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.

Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak