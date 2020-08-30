Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül 'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray 'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yarın yapılacak.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur