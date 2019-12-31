Galatasaray'ın peşinde olduğu Jesse Sekidika, Süper Lig yıldızlarına fark attı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın peşinde olduğu Jesse Sekidika, Süper Lig yıldızlarına fark attı! - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın peşinde olduğu Jesse Sekidika, Süper Lig yıldızlarına fark attı!

6 saat önce

Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak 2020 tarihinde başlıyor.

Galatasaray'ın peşinde olduğu Jesse Sekidika, Süper Lig yıldızlarına fark attı!, System.String[]

Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak 2020 tarihinde başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği transfer döneminde kulüplerin hangi oyuncuları kadrolarına katacakları merak ediliyor.


Bu sezon TFF 1. Lig'de Eskişehirspor forması altında performansıyla dikkat çeken Jesse'nin adı da önemli kulüplerle anılıyor. Jesse, siyah-kırmızılı formayla yarım sezonda 8 gol attı.


"Süper Lig yıldızlarından fazla gol attı"


Eskişehirspor'da bir hafta izin alıp ülkesine giden Jesse'nin takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Öte yandan 23 yaşındaki Jesse, attığı gollerle birçok Süper Lig yıldızını solladı.


Eskişehirspor'da çıkış yakalayan genç oyuncu; Burak Yılmaz, Ryan Babel, Sturrigge, Demba Ba, Edin Visca ve Radamel Falcao gibi önemli kariyerlere sahip oyuncuları geride bıraktı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı
Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ilk aşk pozu geldi Beşiktaş'tan harcama limiti açıklaması: TFF'nin aldığı karar yanlış Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Son Dakika Haberleri
20:16 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Transfer görüşmelerine başladık" - Son Dakika Spor
20:14 Konyaspor, Kocaman ile yola devam kararı aldı - Son Dakika Spor
20:14 Ndiaye Trabzonspor'da - Son Dakika Spor
20:14 Türkiye tenisinin 2010’lardaki en önemli gelişmeleri - Son Dakika Spor
20:14 Serie A'da ilk devrenin iyileri, kötüleri ve idare ederleri | Serie A raporu #11 - Son Dakika Spor
19:25 Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! - Son Dakika Spor
19:04 Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:18:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ın peşinde olduğu Jesse Sekidika, Süper Lig yıldızlarına fark attı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]