Galatasaray'ın peşinde olduğu Jesse, Süper Lig yıldızlarına fark attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray'ın peşinde olduğu Jesse, Süper Lig yıldızlarına fark attı - Son Dakika

Galatasaray'ın peşinde olduğu Jesse, Süper Lig yıldızlarına fark attı

6 saat önce

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün peşinde olduğu Jesse Sekidika, attığı gol sayısıyla Süper Lig yıldızlarını geride bıraktı.

Galatasaray'ın peşinde olduğu Jesse, Süper Lig yıldızlarına fark attı, System.String[]

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün peşinde olduğu Jesse Sekidika, attığı gol sayısıyla Süper Lig yıldızlarını geride bıraktı.

Ocak ayı transfer dönemi 4 Ocak 2020 tarihinde başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği transfer döneminde kulüplerinhangi oyuncuları kadrolarına katacakları merak ediliyor. Bu sezon TFF 1. Lig'de Eskişehirspor forması altında performansıyla dikkat çeken Jesse'nin adı da önemli kulüplerle anılıyor. Jesse, siyah-kırmızılı formayla yarım sezonda 8 gol attı.

"SÜPER LİG YILDIZLARINDAN FAZLA GOL ATTI"

Eskişehirspor'da bir hafta izin alıp ülkesine giden Jesse'nin takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Öte yandan 23 yaşındaki Jesse, attığı gollerle birçok Süper Lig yıldızını solladı. Eskişehirspor'da çıkış yakalayan genç oyuncu; Burak Yılmaz, Ryan Babel, Sturrigge, Demba Ba, Edin Visca ve Radamel Falcao gibi önemli kariyerlere sahip oyuncuları geride bıraktı.

(Çağatay Gür/İHA)

Eskişehirspor, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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