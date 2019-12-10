Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın PSG kadrosunda sürpriz isimler
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Galatasaray'ın PSG kadrosunda sürpriz isimler

6 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Fransa'ya gidecek.

Galatasaray'ın PSG kadrosunda sürpriz isimler, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Fransa'ya gidecek.


Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.30'da Paris'e hareket edecek olan takım, karşılaşma öncesi son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Parc des Prince'te ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.


Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı ise yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) Parc des Prince'te bulunan medya merkezinde gerçekleştirilecek.


Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.


Paris Saint Germain, Galatasaray, Fransa, Paris, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:18 
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