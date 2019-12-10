Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın PSG maçı kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın PSG maçı kadrosu belli oldu

6 saat önce

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın PSG maçı kadrosu belli oldu, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın PSG maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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