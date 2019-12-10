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Galatasaray'ın PSG maçı kamp kadrosu açıklandı

6 saat önce

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında oynayacağı Parsi Saint Germain maçı kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın PSG maçı kamp kadrosu açıklandı, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında oynayacağı Parsi Saint Germain maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte, Adem Büyük, Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Yunus Akgün kadroda yer almadı.


Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Paris Saint Germain maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Adem Büyük ve Yunus Akgün Paris Saint Germain maçı kamp kadrosunda yer almadı.


Galatasaray'ın Fransa'da oynayacağı Paris Saint Germain maçının kamp kadrosu şu şekilde:


" Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina." - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Adem Büyük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:49 Kaynak: İHA
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