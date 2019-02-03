Galatasaray'ın Rakibi Benfica 5'te 5 Yaptı
23 dakika önce
Sporting Lizbon - Benfica: 2-4İSTANBUL / DHAGalatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, deplasmanda Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup etti.
Sporting Lizbon
- Benfica
: 2-4
İSTANBUL/ DHA Galatasaray
'ın UEFA Avrupa
Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, deplasmanda Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup etti. Portekiz
Premier Lig'in 20'nci hafta maçında Sporting Lizbon, sahasında Benfica'yı konuk etti. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Seferovic, 36'ncı dakikada Felix, 47'nci dakikada Dias ve 73'üncü dakikada penaltıdan Pizzi
kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 43'üncü dakikada Fernandes ve 89'uncu dakikada penaltıdan Bas Dost
attı.
Portekiz Premier Lig'de üst üste 5'inci galibiyetine ulaşan Benfica, puanını 47'ye çıkararak 2'nci sıradaki yerini korudu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:28 Kaynak: DHA
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