Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Rakibi Benfica 5'te 5 Yaptı

Galatasaray'ın Rakibi Benfica 5'te 5 Yaptı

23 dakika önce

Sporting Lizbon - Benfica: 2-4İSTANBUL / DHAGalatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, deplasmanda Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın Rakibi Benfica 5'te 5 Yaptı, System.String[]
Sporting Lizbon - Benfica: 2-4

İSTANBUL/ DHA

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, deplasmanda Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup etti.

Portekiz Premier Lig'in 20'nci hafta maçında Sporting Lizbon, sahasında Benfica'yı konuk etti. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Seferovic, 36'ncı dakikada Felix, 47'nci dakikada Dias ve 73'üncü dakikada penaltıdan Pizzi kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 43'üncü dakikada Fernandes ve 89'uncu dakikada penaltıdan Bas Dost attı.

Portekiz Premier Lig'de üst üste 5'inci galibiyetine ulaşan Benfica, puanını 47'ye çıkararak 2'nci sıradaki yerini korudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:28 Kaynak: DHA

Sporting Lizbon, Galatasaray, Benfica, Spor
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