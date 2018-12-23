Galatasaray'ın Rakibi Benfica Farklı Kazandı
1 saat önce
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 14'üncü haftasında kendi evinde ağırladığı Sporting Braga'yı 6-2 mağlup etti.
Galatasaray
'ın UEFA Avrupa
Ligi son 32 turunda eşleştiği Benfica
, Portekiz
Ligi'nin 14'üncü haftasında kendi evinde ağırladığı Sporting Braga
'yı 6-2 mağlup etti.
Da Luz Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 19'uncu dakikada Pizzi
, 39'uncu dakikada Jardel
, 48'inci dakikada Alex Grimaldo, 54'üncü dakikada Jonas, 63'üncü dakikada Cervi, 67'nci dakikada Alex Grimaldo attı. Braga'nın gollerini ise 51'inci dakikada Dyego Sousa ve 73'üncü dakikada Joao Novais kaydetti. - İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:43 Kaynak: DHA
Terör Örgütü, Avrupa'yı DEAŞ'la Tehdit Etti: Serbest Bırakırız
Basketbolda Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti
Galatasaray, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapattı! Galatasaray 4-2 Sivasspor
Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Oyuncusu Mustafa Kapı Tarihe Geçti