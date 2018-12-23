Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Rakibi Benfica Farklı Kazandı

Galatasaray'ın Rakibi Benfica Farklı Kazandı

1 saat önce

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 14'üncü haftasında kendi evinde ağırladığı Sporting Braga'yı 6-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın Rakibi Benfica Farklı Kazandı, System.String[]


Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 14'üncü haftasında kendi evinde ağırladığı Sporting Braga'yı 6-2 mağlup etti.

Da Luz Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 19'uncu dakikada Pizzi, 39'uncu dakikada Jardel, 48'inci dakikada Alex Grimaldo, 54'üncü dakikada Jonas, 63'üncü dakikada Cervi, 67'nci dakikada Alex Grimaldo attı. Braga'nın gollerini ise 51'inci dakikada Dyego Sousa ve 73'üncü dakikada Joao Novais kaydetti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:43 Kaynak: DHA

Spor
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