Galatasaray'ın rakibi Fiorentina
2 saat önce
Galatasaray Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Futbol Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:22 Kaynak: AA
Takımı, yarın deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina
ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Floransa
kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Panathinaikos
ve Bordeaux
'yu mağlup eden Galatasaray, Leipzig
ile Augsburg
'a ise yenildi.
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