Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın, rakibi Fiorentina
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Galatasaray'ın, rakibi Fiorentina

30 dakika önce

Galatasaray, yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi Fiorentina ile özel maçta karşılaşacak.

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Galatasaray, yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi Fiorentina ile özel maçta karşılaşacak. Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, yaz kamp dönemimde oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet elde ederken, 2 de mağlubiyet aldı. Avusturya kampında Bordeaux'yu 3-1 mağlup eden Aslan, RB Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 yenildi. Cimbom, İstanbul'da karşı karşıya geldiği Panathinaikos'u 2-1 yendi. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.
(İHA)
Galatasaray, Fiorentina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
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