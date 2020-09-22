Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Hajduk Split, perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde İstanbul'a geldi.
Hırvatistan'ın Split kentinden kalkan özel uçakla saat 20.40'ta İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.Hajduk Split'in kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Marin Ljubic, Kristian Dimitrov, Darko Nejašmic, Leon Krekovic, Marin Jakoliš, Mijo Caktaš, Dimitrios Diamantakos, Nihad Mujakic, Mario Cuic, Jani Atanasov Jairo, Adam Gyurcso, Stanko Juric, Ivan Dolcek, David Colina, Mario Vuškovic, Darko Todorovic, Josip Posavec, Bassel Jradi, Karlo Sentic.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:19 - Kaynak: DHA
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