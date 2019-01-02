Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Rakibi Lointek Gernika Bizkaia

Galatasaray'ın Rakibi Lointek Gernika Bizkaia

1 saat önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turunda yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın Rakibi Lointek Gernika Bizkaia, System.String[]
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turunda yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia ile karşılaşacak.

Gernika Lumo kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak ve turu geçecek takım, son 16 turuna yükselecek.

Galatasaray, kupada mücadele ettiği B Grubu'nu 5 galibiyet ve bir mağlubiyetle ilk sırada tamamlamıştı. Lointek Gernika Bizkaia ise F Grubu'nu üçer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada bitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:33 Kaynak: AA

basketbol, Galatasaray, Spor
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