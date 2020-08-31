Galatasaray'ın rakibi Neftçi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Azerbaycan'ın Neftçi takımı, 8 kez şampiyon olduğu ülke liginde geçen sezonu ikinci sırada tamamladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1937 yılında kurulan Neftçi takımı, iç saha maçlarını 11 bin kişilik Bakcell Arena'da oynuyor.

Siyah-beyazlı renklere sahip Neftçi, tek maç üzerinden oynanacak turda 17 Eylül'de Azerbaycan'da Galatasaray'ı konuk edecek.

1. turda Kuzey Makedonya ekibini eledi

UEFA Avrupa Ligi'ne 1. turdan başlayan Neftçi, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaştı.

Yine Azerbaycan'da tek maç üzerinden yapılan karşılaşmada Bakü ekibi, rakibini 2-1 mağlup ederek 2. tura çıktı.

8 şampiyonluğu bulunuyor

Neftçi'nin Azerbaycan Ligi'nde 8 şampiyonluğu bulunuyor.

İlk şampiyonluğuna 1991-1992'de ulaşan siyah-beyazlı ekip, son şampiyonluğunu ise 2012-2013'te elde etti.

Bakü ekibi 7 kez de Azerbaycan Kupası'nı müzesine götürdü.

Neftçi, geride kalan 2019-2020 sezonunu ise 2. sırada tamamladı.

Avrupa kupalarında 50 maça çıktı

Azerbaycan temsilcisi, Avrupa kupalarında 50 maça çıkarken, 13 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 15 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 22 mağlubiyet aldı.

2012-2013 sezonunda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibini play-of turunda eleyen Neftçi, Azerbaycan tarihinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılan ilk takım olmuştu.

Kadro yaş ortalaması 25

Neftçi, kadrosunda bulundurduğu genç oyuncularla dikkati çekiyor.

Yaş ortalaması 25 olan Bakü ekibinin teknik direktörlüğünü Azerbaycanlı Fuzuli Mammadov yaparken, Neftçi'nin internet sitesine göre kadrosu şöyle:

Kale: Salahat Agayev, Agil Mammadov, Kamran Ibrahimov

Savunma: Cabir Amirli, Mamadou Mbodj (Senegal), Rener Alves de Souza (Brezilya), Anton Krivotsyuk (Ukrayna), Voislav Stankovic (Sırbistan), Omar Buludov, Tallison Diaz (Brezilya)

Orta saha: Namık Alaskarov, Emin Mahmudov, Saman Nariman Jahan (İran), Fehmin Muradbeyli, Yusuf Lawal (Nijerya), Farid Yusifli, Steven Joseph-Monrose (Fransa), Sabir Bugrin, Mamadou Kane (Gine), İsmayıl Zülfügarlı

Forvet: Mirabdulla Abbasov, İbrahim Aliyev