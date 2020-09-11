Galatasaray'ın rakibi Neftçi, ligdeki ikinci maçını kaybetti - Son Dakika

Galatasaray'ın rakibi Neftçi, ligdeki ikinci maçını kaybetti

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Azerbaycan'ın Neftçi takımı, Azerbaycan Premier Ligi'nde Sumgayıt takımına mağlup oldu.

Galatasaray'ın rakibi Neftçi, ligdeki ikinci maçını kaybetti, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Azerbaycan'ın Neftçi takımı, Azerbaycan Premier Ligi'nde Sumgayıt takımına mağlup oldu.

Ligin 2. haftasında Sumgayıt takımını konuk eden Neftçi, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Neftçi, ligin 1. haftasında ise Sebail takımını 2-1 mağlup etmişti.

17 Eylül'deki Neftçi-Galatasaray maçı, 2019'da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacak.

Galatasaray, Azerbaycan, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 21:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın rakibi Neftçi, ligdeki ikinci maçını kaybetti - Son Dakika Spor

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