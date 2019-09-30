Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'da
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Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'da

1 saat önce

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın karşılaşacağı Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) ekibi İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın karşılaşacağı Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) ekibi İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na özel uçakla gelen PSG, burada hem alandaki yolcular hem de havalimanı personelinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden yoğun güvenlik önlemleri altında özel otobüsle ayrılan Fransız temsilcisi, konaklayacağı otele gitti.

Galatasaray ile PSG arasındaki karşılaşma yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, İstanbul, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:23 Kaynak: AA
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