Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın rakibi PSG, Neymar ile kazandı
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Galatasaray'ın rakibi PSG, Neymar ile kazandı

59 dakika önce

Ligue 1'in 6. haftası, son 3 maçtır puan kaybeden Olympique Lyon ile lider PSG arasındaki mücadeleyle sona erdi.

Galatasaray'ın rakibi PSG, Neymar ile kazandı, System.String[]

Ligue 1'in 6. haftası, son 3 maçtır puan kaybeden Olympique Lyon ile lider PSG arasındaki mücadeleyle sona erdi.


Konuk ekip PSG, Neymar'ın 87. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde üst üste 4. maçını kazandı.


Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden PSG, puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Olympique Lyon, Galatasaray, Neymar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:05 
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