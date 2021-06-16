Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven'ı tanıyalım - Son Dakika

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven geçtiğimiz sezon ligi Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada tamamladı. 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.

Galatasaray, UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. İlk maçlar 20-21 Temmuz'da Hollanda'da, rövanş ise 27-28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

PSV, geçtiğimiz sezon ligi 88 puanla şampiyon Ajax'ın ardından 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 72 puanla ikinci sırada tamamladı. Hollanda ekibi oynadığı 34 müsabakada rakip fileleri 74 kez havalandırırken, kalesinde 35 gol gördü. Geçtiğimiz sezon UEFA UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda Granada, PAOK ve Omonia ile karşılaşan PSV, 12 puan ile lider tamamladı, son 32 turunda ise Yunan takımı Olympiakos'a elendi. Hollanda Kupası'nda da çeyrek finalde Ajax'a yenildi.

DONYELL MALEN 45 MAÇTA 27 GOL ATTI

Takımın en golcü ismi Hollandalı futbolcu Donyell Malen. 21 yaşındaki futbolcu 45 resmi karşılaşamaya çıktı ve rakip fileleri 27 kez havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz sezon Malen dışında Eran Zahavi 17 ve Cody Mathes Gakpo da 11 kez gol sevinci yaşadı.

Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)