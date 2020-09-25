Galatasaray'ın rakibi Rangers - Son Dakika

Galatasaray'ın rakibi Rangers

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi İskoç ekibi Rangers oldu.

Galatasaray'ın rakibi Rangers, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi İskoç ekibi Rangers oldu.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında karşılaştığı Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıların bu turdaki rakibi de belli oldu. Hollanda'nın Williem II takımını deplasmanda 4-0 mağlup eden İskoç temsilcisi Rangers bir üst tura çıktı.

Galatasaray, 1 Ekim'de İskoçya'da Rangers ile karşı karşıya gelecek. Kazandığı takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Rangers'ta Galatasaray efsanesi futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi de forma giyiyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray, Rangers, Avrupa, UEFA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 06:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'ın rakibi Rangers - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore'den özür diledi HDP'li belediye başkanı "Hizmet ettirmiyorlar" deyip partisinden istifa etti Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü Ebru Şallı'dan hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı
Giresun'da kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Giresun'da kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı         
09:38
Son dakika: Bankaların TL alım swaplarında yasal öz kaynakların oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı Son dakika: Bankaların TL alım swaplarında yasal öz kaynakların oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı         
09:29
HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı! Partililer slogan attı HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı! Partililer slogan attı         
08:45
Torpil nedeniyle gözünü kaybeden çocuk, yaşıtlarını torpille oynamamaları konusunda uyardı Torpil nedeniyle gözünü kaybeden çocuk, yaşıtlarını torpille oynamamaları konusunda uyardı         
08:31
78 yaşında üçüncü evliliğini yapabilmek için otobüs duraklarını ilanlarla donattı 78 yaşında üçüncü evliliğini yapabilmek için otobüs duraklarını ilanlarla donattı         
08:08
Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor         
07:45
Liverpool, Lincoln City'yi 7-2 mağlup etti Liverpool, Lincoln City'yi 7-2 mağlup etti         
00:13
Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı         
23:11
Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi         
19:47
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Çin'in Sincan bölgesinde Uygur Türklerinin tutulduğu inşaatı tamamlanan yaklaşık 400 kampın uydu görüntüleri yayınlandı Çin'in Sincan bölgesinde Uygur Türklerinin tutulduğu inşaatı tamamlanan yaklaşık 400 kampın uydu görüntüleri yayınlandı         
13:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 10:18:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ın rakibi Rangers - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei