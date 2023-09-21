Galatasaray'ın rakiplerinden düello! 7 gollü maçın galibi Bayern Münih - Son Dakika

Galatasaray'ın rakiplerinden düello! 7 gollü maçın galibi Bayern Münih

Son Güncelleme: 21.09.2023 00:16

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda Alman devi Bayern Münih, Manchester United'ı 4-3 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bayern Münih, A Grubu'nda ilk haftayı lider tamamladı. İlk hafta puan alamayan Manchester United, bir sonraki hafta Galatasaray'ı ağırlayacak.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, İngiliz devi Manchester United'ı 4-3 yendi.

BAYERN MUNIH KAZANDI

Alman devinin gollerini 28. dakikada Leroy Sane, 32. dakikada Serge Gnabry, 53. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 90+2. dakikada Mathys Tel kaydetti.

Galatasaray'ın rakiplerinden düello! 7 gollü maçın kazananı Bayern Münih

ALTAY BAYINDIR YEDEK BAŞLADI

Manchester United'ın gollerini 49. dakikada Rasmus Höjlund, 88 ve 90+5. dakikada Casemiro'dan geldi. İngiliz ekibinde milli kalecimiz Altay Bayındır karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

GRUP LİDERİ ALMAN DEVİ OLDU

Sahasında 3 puanı alan Bayern Münih, A Grubu'nda ilk haftayı lider kapattı. Manchester United ise ilk hafta puan alamadı.

Galatasaray'ın rakiplerinden düello! 7 gollü maçın kazananı Bayern Münih

GELECEK MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Bayern Münih, Kopenhag'a konuk olacak. Manchester United, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Bayern Münih, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Galatasaray'ın rakiplerinden düello! 7 gollü maçın galibi Bayern Münih - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Kopenhag Teknik Direktörü: Galatasaray'a karşı aldığımız sonuç hayal kırıklığı
00:34 Arsenal, PSV Eindhoven'ı adeta sahadan sildi
00:16 Galatasaray'ın rakiplerinden düello! 7 gollü maçın galibi Bayern Münih
23:58 Boşuna Devler Ligi demiyorlar! Hakan'sız Inter 1 puanı son anda aldı
23:45 Son gün 24 Eylül! İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere yaptırım uygulanacak
23:42 Banyoda eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı
23:37 FED Başkanı Powell: Faiz oranlarını daha da artırmaya hazırız
23:31 Edirne'de ''dur'' ihtarına uymayan araç cami bahçesine uçtu: Kaçak göçmenler yakalandı
23:26 Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama
23:21 Dile kolay tam 17 maç! Galatasaray'ın çılgın serisi devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 01:51:52. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakiplerinden düello! 7 gollü maçın galibi Bayern Münih - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement