Galatasaray'ın Saat Değişikliği Talebi Kabul Edilmedi
1 saat önce
Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda saat 19.00'da oynayacakları maçın erken saate alınması yönünde yaptıkları başvurunun kabul görmediğini duyurdu.
Galatasaray
Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'la deplasmanda saat 19.00'da oynayacakları maçın erken saate alınması yönünde yaptıkları başvurunun kabul görmediğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Erzurum'da oynanacak karşılaşmanın başlama saatinin 19.00 olarak duyurulmasından sonra olumsuz hava koşulları sebebiyle saat değişikliği talebinde bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13.30 ya da 16.00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF
tarafından kulübümüze bildirilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:08 Kaynak: AA
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