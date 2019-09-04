Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın şampiyonlar ligi kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın şampiyonlar ligi kadrosu belli oldu

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek Galatasaray, 20 kişilik listesini UEFA'ya gönderdi.

Galatasaray'ın şampiyonlar ligi kadrosu belli oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek Galatasaray, 20 kişilik listesini UEFA'ya gönderdi. Sarı-kırmızılı ekipte; Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Emre Akbaba Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 20 kişilik kadroda şu isimler yer aldı

KALECİLER: Fernando Muslera, Okan Kocuk

DEFANS: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

ORTA SAHA: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel

FORVET: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:21 Kaynak: DHA
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