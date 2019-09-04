Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

54 dakika önce

Galatasaray'da Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu, System.String[]

Galatasaray'da Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.


Sarı kırmızılılarda Linnes'in yabancı sayısı fazlalığı nedeniyle sözleşmesinin dondurulması gündemdeydi. Yeni transferlerden ise Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı'nın listeye dahil edilmemesi dikkat çekti.


Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 18 Eylül'de Club Brugge ile deplasmanda oynayacak.


Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 20 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:


KALECİLER: Fernando Muslera, Okan Kocuk


DEFANS: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo


ORTA SAHA: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel


FORVET: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...


Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:44 
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