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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor

44 dakika önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına Belçika deplasmanında başlayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor, System.String[]

Galatasaray, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına Belçika deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Club Brugge'u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.


Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nda gruplarda yer alma hakkı almıştı. Sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda Fransa'dan Paris Saint Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugge ile mücadele edecek. Cimbom ilk maçına da yarın TSİ 19.55'te deplasmanda Brugge karşısında çıkacak.


Avrupa kupalarında 280. maç


Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 279 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 defa da rakiplerine mağlup oldu. 73 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 279 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü.


Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.


Şampiyonlar Ligi'ndeki 111. müsabaka


Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 110 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 55 defa da rakiplerine boyun eğdi. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 183 gole kapatamadı.


16. kez gruplarda


Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 16. kez mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon kapatan sarı-kırmızılılar, gruplara 7. kez eleme oynamadan dahil oldu. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynama başarısı gösterdi.


Avrupa'da iki kupası var


Galatasaray'ın Avrupa'da iki tane de kupası bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ilk kupasını 1999-2000 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı alarak elde etti. Aslan, daha sonra ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.


Deplasman karnesi zayıf


Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Cimbom, Avrupa sahnesinde oynadığı son 17 maçta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 17 dış saha maçında 14 kez yenilirken, 3 defa da berabere kaldı.


Aslan, Avrupa'da son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Schalke 04 karşısında elde etmişti. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Belçika, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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