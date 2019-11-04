Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Madrid ile oynayacağı maçı Alman hakem Felix...
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Madrid ile oynayacağı maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
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