Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde serisi 10 maça çıktı!
Son Dakika Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde serisi 10 maça çıktı! - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde serisi 10 maça çıktı!

6 saat önce

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında 90+2. dakikada yediği gole engel olamayınca Avrupa Ligi'ne katılma yolunda büyük bir avantajı kaybetti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde serisi 10 maça çıktı!, System.String[]

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında 90+2. dakikada yediği gole engel olamayınca Avrupa Ligi'ne katılma yolunda büyük bir avantajı kaybetti.


Sarı kırmızılılar, bu gol nedeniyle Avrupa'da kötü istatistiğini de tersine çeviremedi.


Son olarak Lokomotiv Moskova karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan kazanan Galatasaray'ın galibiyet serisi 10 maça çıkmış oldu.


Galatasaray, bu 10 maçta 3 beraberlik elde ederken 7 kez yenildi...

Galatasaray, Club Brugge, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!
Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi Fatih Terim, Ömer Bayram'ı neden oyundan aldığını açıkladı! Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 05:47:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde serisi 10 maça çıktı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]