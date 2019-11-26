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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde serisi 10 maça çıktı!
6 saat önce
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında 90+2. dakikada yediği gole engel olamayınca Avrupa Ligi'ne katılma yolunda büyük bir avantajı kaybetti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında 90+2. dakikada yediği gole engel olamayınca Avrupa Ligi'ne katılma yolunda büyük bir avantajı kaybetti.
Sarı kırmızılılar, bu gol nedeniyle Avrupa'da kötü istatistiğini de tersine çeviremedi.
Son olarak Lokomotiv Moskova karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan kazanan Galatasaray'ın galibiyet serisi 10 maça çıkmış oldu.
Galatasaray, bu 10 maçta 3 beraberlik elde ederken 7 kez yenildi...
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:38
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