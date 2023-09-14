Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı - Son Dakika

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı

Son Güncelleme: 14.09.2023 18:30

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Manchester United, Jadon Sancho'nun disiplinsiz davranışları nedeniyle geçici olarak kadro dışı bıraktı. İngiliz dev, Sancho'nun disiplin sorununun çözülene kadar takımdan ayrı bireysel antrenman yapacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Manchester United, Jadon Sancho'nun disiplinsiz davranışları nedeniyle geçici olarak kadro dışı bıraktı.

TAKIMDAN AYRI ANTRENMAN YAPACAK

İngiliz devinden yapılan açıklamada, takımın yıldız oyuncularından Jadon Sancho'nun disiplin sorununun çözülene kadar takımdan ayrı bireysel antrenman yapacağı açıklandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde deprem! Takımın yıldızı kadro dışı bırakıldı

NE OLMUŞTU?

İngiliz yıldız, Arsenal'e kaybedilen maçın ardından Erik ten Hag ile tartışma yaşamıştı. Ten Hag oyuncunun antrenmandaki performansının kötü olduğunu gerekçe göstererek onu kadro dışı bırakmış, oyuncu ise bunun doğru olmadığını ve kendisinin günah keçisi ilan edildiğini açıklamıştı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde deprem! Takımın yıldızı kadro dışı bırakıldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı - Son Dakika
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