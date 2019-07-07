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Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da kutlandı

1 saat önce

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından şampiyonluk kutlaması düzenlendi.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da kutlandı, System.String[]
Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından şampiyonluk kutlaması düzenlendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir alışveriş merkezinde açık havada gerçekleştirilen geceye, Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Okan Böke, Metin Karakaya, eski yöneticilerden Fatih Gökşen, eski futbolculardan Erhan Önal, Evren Turhan, Muhammet Altuntaş ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile sarı-kırmızılı taraftarlar katıldı.
Etkinlik alanı girişinde, 2018-2019 sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kupaları sergilendi. Taraftarlar kupalarla fotoğraf çektirdi.
Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "25'inci, 30'uncu şampiyonluğu da kutlayacağız. En kısa zamanda 5'inci yıldızı Allah'ın izniyle takacağımıza yürekten inanıyorum. İyi günde, kötü günde, ne zaman olursa olsun Galatasaray gönlümüzde oldu." ifadelerini kullandı.
Eski futbolcuların bazı önemli gollerini anımsatan yönetici Mahmut Recevik, "Galatasaraylılara bu şampiyonluk kutlu olsun. Seneye yine buradayız inşallah. Yine şampiyon olacağız." açıklamasında bulundu.
Sarı-kırmızılı yönetici Okan Böke, taraftarlara tezahürat yaptırırken, etkinlikte yer alan eski futbolcular da geceye davet edilmekten ve hatırlanmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu ise sık sık bir arada olacaklarını ve derneklerini en iyi yere getirmek için çalıştıklarını söyledi.
Betül Demir konseri ile devam eden gecede taraftarlar, marşlar söyleyip eğlendi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:01 Kaynak: AA
Galatasaray, Bodrum, Muğla, Spor
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