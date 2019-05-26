Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

3 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Siirt'te kutlandı.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Siirt'te kutlandı.
Kentteki farklı noktalarda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Güres Caddesi'nde şampiyonluk turu atıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.
Burada meşaleler yakan sarı-kırmızılı futbolseverler, Galatasaray marşları ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.
Galatasaray ve Türk bayrakları taşıyarak araç konvoyu oluşturan taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:45 Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Siirt, Galatasaray, Spor
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