Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
3 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu Siirt'te kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:45 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray
'ın 22. şampiyonluğu Siirt
'te kutlandı.
Kentteki farklı noktalarda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Güres Caddesi'nde şampiyonluk turu atıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda toplandı.
Burada meşaleler yakan sarı-kırmızılı futbolseverler, Galatasaray marşları ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.
Galatasaray ve Türk bayrakları taşıyarak araç konvoyu oluşturan taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu.
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