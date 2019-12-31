Galatasaray'ın Saracchi transferi açıklandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın Saracchi transferi açıklandı! - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın Saracchi transferi açıklandı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın sol bek bölgesi için anlaşmaya vardığı Marcelo Saracchi için kulübünden resmi açıklama geldi.

Galatasaray'ın Saracchi transferi açıklandı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın sol bek bölgesi için anlaşmaya vardığı Marcelo Saracchi için kulübünden resmi açıklama geldi.


Evrak işlemlerinin ardından transferin resmiyete döküleceğini vurgulayan Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, "Galatasaray ile Saracchi için anlaşmaya vardık. Evrak işlerinin tamamlanmasını, birkaç kağıdın daha imzalanmasını bekliyoruz" dedi.


Galatasaray, Uruguaylı sol beki 1.5 yıllığına kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonun bulunmadığı belirtildi.


HÜRRİYET DUYURMUŞTU


Hürriyet, sarı-kırmızılı kulübün Saracchi için Leipzig ile anlaşmaya vardığı ve transferin sonuçlandığını duyurmuştu.


Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti.


Marcelo Saracchi, Galatasaray, Leipzig, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:46 
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