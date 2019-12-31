Galatasaray'ın Saracchi transferi açıklandı!

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın sol bek bölgesi için anlaşmaya vardığı Marcelo Saracchi için kulübünden resmi açıklama geldi.



Evrak işlemlerinin ardından transferin resmiyete döküleceğini vurgulayan Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, "Galatasaray ile Saracchi için anlaşmaya vardık. Evrak işlerinin tamamlanmasını, birkaç kağıdın daha imzalanmasını bekliyoruz" dedi.



Galatasaray, Uruguaylı sol beki 1.5 yıllığına kiraladı. Anlaşmada satın alma opsiyonun bulunmadığı belirtildi.



HÜRRİYET DUYURMUŞTU



Hürriyet, sarı-kırmızılı kulübün Saracchi için Leipzig ile anlaşmaya vardığı ve transferin sonuçlandığını duyurmuştu.



Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti.



