Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız - Son Dakika

Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız

12.05.2021 13:32

Fenerbahçe, sosyal medya hesabı üzerinden 9 yıl önce ezeli rakibi Galatasaray ile oynadıkları Süper Lig Play-Off final maçının tarihi olan 12 Mayıs ile ilgili paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılıların, "Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden" paylaşımı üzerine Fenerbahçe ise, "12 Mayıs 2012'de alçak terör örgütü, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin canımıza kast etti! Fenerbahçe unutmayacak; ne ayağına pranga takmaya çalışan o alçakları ne de o alçaklarla beraber koşanları" cevabını verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından, 12 Mayıs 2012'de Süper Finali'nde 0-0 biten maçın sonucunda Galatasaray'ın şampiyon olduğu ardından Şükrü Saraçoğlu'nda başlayan ve sokakta devam eden olaylar üzerine paylaşımda bulundu. 12 Mayıs 2012'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Finali'nin ardından yaşanan olaylar Türk futbol tarihine geçmişti. Çıkan olaylarda onlarca kişi yaralanırken, FETÖ'cü polislerin olayları kızıştırdığı iddia edilmişti.

Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız

İLK PAYLAŞIM GALATASARAY'DAN

Galatasaray, o gün kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak, "Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden. Kadıköy hatırası" göndermesi yaptı. Bunun üzerine Sarı-Lacivertliler'den jet yanıt geldi.

"ALÇAKLARLA KOŞANLARI UNUTMAYACAĞIZ"

Sarı-Lacivertliler, "12 Mayıs 2012'de alçak terör örgütü, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin canımıza kast etti! Fenerbahçe unutmayacak; ne ayağına pranga takmaya çalışan o alçakları ne de o alçaklarla beraber koşanları" cevabı verdi.

Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız

GEÇEN SENE DE AYNI SERTLİKTE YANIT VERİLDİ

Fenerbahçe'den geçen sene de bu açıklamasına benzer sertlikte bir cevap verilmişti. Sarı-Lacivertli kulüpten, ""Alçak terör örgütünün, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeksizin canımıza kast ettiği 12 Mayıs 2012'yi ve en başından beri bu yapının arkasına sığınarak kendine fayda sağlayan aşağılık zihniyeti unutmayacak hiçbir Fenerbahçeli" ifadeleri gelmişti.

Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız
Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız
Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız

Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız - Son Dakika Spor


YORUMLAR (34)
  • Aziz başkan dön artık: Bir fnçb li olarak aziz başkanın gittiği gün arkadaşlara demiştim. Biz artık şampiyonluk falan göremeyiz diye. Yanıomadığım ortada. Keşke yanılsaydım. Bugğn görüyoruz ki Aziz başkana fb mizin ihtiyacı var. Ali koç daha fazla uxatmadan istifa etmeli. Bjk ve gs'ın en kötü sezonunda bile şampiyon olamıyorsak, evimizde altın değerinde 3 puan alacağımız şampiyonluk maçını sivasa kaptırıyorsak kysura bakılmasın şampiyon olamayız. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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