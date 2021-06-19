SPOR Galatasaray'ın Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi

Galatasaray'ın Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı ve oyların sayımına geçildi.

Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başlayan genel kurul toplantısında başkanlık divanın oluşmasıyla birlikte sandık görevlilerinin onaylanma işlemine geçildi. Bu işlemin tamamlanmasının ardından ise başkanlık için oy kullanma işlemine geçildi. Üyelerin oy kullanma işlemi saat 15.00'e kadar devam etti ve oy kullanılan sandıklar, Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Hemen ardından ise sandıklar sırasıyla açılarak oyların sayımına geçildi.

Bu arada Sarı-Kırmızılı kulübün üyesi olan teknik direktör Fatih Terim ve başantrenör Ergin Ataman başkanlık seçiminde oy kullanmadı.