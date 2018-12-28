Galatasaray'ın Serdar Aziz Kararı
33 dakika önce
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Serdar Aziz için karar verildi.
Galatasaray
'da teknik direktör Fatih Terim
'in kadroda düşünmediği Serdar Aziz
için karar verildi. Sarı-kırmızılı kulübün deneyimli oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verdiği öğrenildi.
Bugün öğle saatlerinde Serdar Aziz'in menajeri ile görüşme sağlayan Galatasaray Yönetimi, deneyimli oyuncunun kendisine kulüp bulmasını istedi. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Serdar Aziz'in kendisine kulüp bulduğu taktirde takımdan ayrılacağı kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Serdar Aziz'den arşiv görüntüler - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:49 Kaynak: DHA
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