Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Serdar Aziz Kararı

Galatasaray'ın Serdar Aziz Kararı

33 dakika önce

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Serdar Aziz için karar verildi.

Galatasaray'ın Serdar Aziz Kararı, System.String[]


Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Serdar Aziz için karar verildi. Sarı-kırmızılı kulübün deneyimli oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Bugün öğle saatlerinde Serdar Aziz'in menajeri ile görüşme sağlayan Galatasaray Yönetimi, deneyimli oyuncunun kendisine kulüp bulmasını istedi. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Serdar Aziz'in kendisine kulüp bulduğu taktirde takımdan ayrılacağı kaydedildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Serdar Aziz'den arşiv görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:49 Kaynak: DHA

Galatasaray, Serdar Aziz, Spor
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