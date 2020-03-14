Galatasaray'ın seyircisiz derbide hedefi galibiyet

Süper Lig'de son 9 maçta rakiplerine yenilmeyen Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.



Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 25 haftada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 49 puanla averajla üçüncü sırada bulunuyor.



9 maçtır mağlup olmuyor



Ligde son dönemde başarılı bir grafik çizen Galatasaray, bunu skora da yansıttı. Sarı-kırmızılılar ligde son oynadığı 9 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı ve 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise berabere kaldı. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etme başarısı gösterirken, Sivasspor ile berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.



Evinde 7 maçtır yenilmiyor



Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Cimbom, oynadığı 7 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.



İkinci kez seyircisiz oynanacak



Korona virüs salgını tedbirleri gereği derbi seyircisiz oynanacak. Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ikinci kez seyircisiz bir maçta karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz yapılmıştı. Söz konusu mücadeleyi Galatasaray, Hakan Balta ve Shabani Nonda'nın golleri ile 2-1 kazanmıştı.



3 futbolcu sınırda



Galatasaray'da derbi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, Ryan Donk ve Jean Michael Seri, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada deplasmandaki Çaykur Rizespor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.



Falcao formda



Galatasaray'da Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, son haftalarda maçları boş geçmiyor. Yıldız golcü son oynadığı 3 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 13 maçta görev aldı ve 9 gol attı. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.



Ligin en az gol yiyen takımı



Galatasaray ligde takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 25 haftada sadece 20 gol yedi. Bu istatistikte Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da payı büyük. Başarılı eldiven, müsabakalarda yaptığı kritik kurtarışlarıyla takımına güven veriyor. - İSTANBUL