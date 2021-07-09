Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları D Smart'ta

Başkanlığa Burak Elmas'ın getirilmesinden sonra Fatih Terim'le yola devam eden Galatasaray, yeni transferleriyle sezonun perdesini aralıyor.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile İstanbul'da 10 Temmuz Cuma saat 19: 00'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda, 13 Temmuz Salı saat 21: 15'de ise Olympiakos'la Pire'de Karaiskaki Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki hazırlık maçı da D Smart 77. kanal Spor Smart'ta yayınlanacak.