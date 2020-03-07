Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! Lemina... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! Lemina... - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! Lemina...

7 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! Lemina..., System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların dar alanda pas oyununun ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.


Karşılaşma için bugün Sivas'a gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika yer almadı.


Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:


Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:14 
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