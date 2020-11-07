Galatasaray'da Falcao kadroda yer almadı - Son Dakika

Galatasaray'da Falcao kadroda yer almadı

07.11.2020 14:47
Galatasaray'da Falcao kadroda yer almadı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların Sivaspor maçı kamp kadrosunda sakatlığını bulunan Radamel Falcao yer almazken, Marcelo Saracchi ile Marcao ise kafilede yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçı için saat 16.00'da özel bir uçuşla Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Sivasspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

" Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk." - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Falcao kadroda yer almadı - Son Dakika Spor


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