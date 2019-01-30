Galatasaray'ın Son 4 Maçta Gol Ortalaması 3
1 saat önce
Transfer döneminde hücum bölgesine takviye yapmak için çok uğraşan Galatasaray, son oynadığı 4 resmi maçta rakip fileleri 12 kez havalandırdı ve 3 gol ortalaması tutturdu.
Transfer döneminde hücum bölgesine takviye yapmak için çok uğraşan Galatasaray
, son oynadığı 4 resmi maçta rakip fileleri 12 kez havalandırdı ve 3 gol ortalaması tutturdu. Bu sezon yaz ve devre arası transfer döneminde forvet bölgesine takviye yapmak için yoğun çalışmalar sürdüren Galatasaray, sezonun ikinci yarısında çıktığı 4 karşılaşmada gol yollarında etkili performans sergiledi. Devre arasında ileri uç oyuncusu Eren Derdiyok
'un da takımdan gönderen sarı-kırmızılılarda o bölgede Sinan Gümüş
ile Muğdat Çelik
kalmıştı.
4 MAÇTA 3 GOL ORTALAMASI
Aslan devre arası kamp döneminden sonra oynadığı 4 resmi müsabakada toplam 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Maç başına 3 gol ortalamasıyla oynayan sarı-kırmızılılarda golleri Henry Onyekuru
, Sinan Gümüş, Yunus Akgün
, Muğdat Çelik, Selçuk İnan
ve Badou Ndiaye
kaydetti. Bu mücadeleler içerisinde MKE Ankargücü'ne karşı Henry Onyekeru, Boluspor
maçında da Yunus Akgün 3 gol atarak hat-trick yaptı. Galatasaray'ın oynadığı son 4 resmi karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
Galatasaray: 6 - MKE Ankaragücü
: 0 (Henry Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2), Badou Ndiaye) Boluspor: 0 - Galatasaray: 1 (Selçuk İnan) Göztepe: 0 - Galatasaray: 1 (Sinan Gümüş) Galatasaray: 4 - Boluspor: 1 (Yunus Akgün (3), Muğdat Çelik)
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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