Galatasaray'ın yeni yıldızı Eyüp Aydın'ın maliyeti belli oldu - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni yıldızı Eyüp Aydın'ın maliyeti belli oldu

Son Güncelleme: 15.09.2023 21:39

Galatasaray, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Eyüp Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını ve Alman devine 250 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

Süper Lig devi Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'ten transfer ettiği Eyüp Aydın'ın maliyetini ve alacağı maaşı açıkladı.

3 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Sarı-kırmızılılar, genç yıldız Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

250 BİN EURO BONSERVİS

19 yaşındaki yıldız futbolcu için Alman devine bonservis bedeli olarak 250 bin euro, oyuncuya ise 2023-2024 sezonunda 6.9 milyon TL maaş, 2024-2025 sezonunda 9.3 milyon TL maaş ve 2025-2026 sezonunda 10 milyon TL maaş ödenecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Bayern Münih, Galatasaray, Eyüp Aydın, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Galatasaray'ın yeni yıldızı Eyüp Aydın'ın maliyeti belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni yıldızı Eyüp Aydın'ın maliyeti belli oldu - Son Dakika
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