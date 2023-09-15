Galatasaray'ın yeni yıldızı Eyüp Aydın'ın maliyeti belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'ten transfer ettiği Eyüp Aydın'ın maliyetini ve alacağı maaşı açıkladı.

3 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Sarı-kırmızılılar, genç yıldız Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

250 BİN EURO BONSERVİS

19 yaşındaki yıldız futbolcu için Alman devine bonservis bedeli olarak 250 bin euro, oyuncuya ise 2023-2024 sezonunda 6.9 milyon TL maaş, 2024-2025 sezonunda 9.3 milyon TL maaş ve 2025-2026 sezonunda 10 milyon TL maaş ödenecek.