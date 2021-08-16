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Galatasaray'ın sörfçü gençleri Cunda'da - Son Dakika

Galatasaray'ın sörfçü gençleri Cunda'da

16.08.2021 11:52
Galatasaray'ın sörfçü gençleri Cunda'da, System.String[]

Galatasaray Yelken Kulübü'nün rüzgar sörfü takımı sporcuları, milli takım seçmelerine Ayvalık Cunda Arka Plaj'ında hazırlanıyor.

Galatasaray Yelken Kulübü'nün rüzgar sörfü takımı sporcuları, milli takım seçmelerine Ayvalık Cunda Arka Plaj'ında hazırlanıyor. 12 sporcu ile birlikte Cunda Windsurf Yelken Kulübü'nde bir hafta kamp yapacak sporcular, milli takım seçmelerinde ter dökecek.

Galatasaray Windsurf Sınıf Antrenörü Kağan Urul, Cunda Arka Plaj'da rüzgarın sörf sporuna çok uygun olduğunu söyledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e sörf sporuna verdiği destekten dolayı teşekkür eden Urul, "Cunda Windsurf Yelken Kulübü'nün 25 sporcusuyla bizim sporcularımız bir arada antrenman yapıyor. 2022 Techno-293 rüzgar sörfü sınıfındaki milli takımımıza sporcu hazırlıyoruz. Bu senenin milli takım kadrosu seçildi. Şu an bir sporcum Kerim Ciritoğlu, Techno-293 sınıfında, Dünya Şampiyonası'nda yarışıyor. Diğer sporcumuz Onur Cavit Biriz 2022 Tokyo Olimpiyatları'ndan geçen hafta geldi. O da önümüzdeki hafta İsviçre'de başka bir rüzgar sörfü sınıfında milli takımımızı temsil edecek" dedi.

Urul, hafta sonunda 12 kişilik yeni bir grupla yine kamp yapmaya geleceklerini söyleyerek, " İstanbul'la Ayvalık arasındaki mesafe otoyol ve köprüler sayesinde çok kısaldı, bu da bize bir avantaj sağlıyor. Kış döneminde de bizim suya çıkmamız, doğa ve coğrafi koşulların uygun olduğu Ayvalık'a her hafta sonu ya da ayda bir hafta sonu gelip burada kamp yapacağız. Başarılı sporcuların yolu Ayvalık'tan geçecek" diye konuştu.

Antrenör Buğra Kandiş, Galatasaray Yelken Spor Kulübü'nün sporcularını ağırlamaktan, onları Kağan Urul ile birlikte milli takıma hazırlamaktan büyük sevinç duyduğunu aktardı. Kandiş, "Surf Techno-293 dalında bir kamp gerçekleştirdik. Hedeflerimiz doğrultusunda daha bir senelik kulüp olmamıza rağmen Ayvalık'ta güzel bir oluşumu görmek bize gurur veriyor. Bunların en başında Ayvalık Belediyesi'ne Mesut Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Galatasaray'dan bizi kırmayıp gelen çocukluk arkadaşım Kağan Urul'un bu yönde bize desteği de oldu. Kulübünde bulunan milli sporcuların bizim çocuklarımıza örnek olması, belki önümüzdeki sezonda, Ayvalık'ta 'evet biz de artık varız bu ligde' dememiz gerekiyor. Bu yüzden çalışmalarımız aralıksız devam ediyor yoğun bir tempoda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Galatasaray'ın sörfçü gençleri Cunda'da
Galatasaray'ın sörfçü gençleri Cunda'da
Galatasaray'ın sörfçü gençleri Cunda'da
Galatasaray'ın sörfçü gençleri Cunda'da
Galatasaray'ın sörfçü gençleri Cunda'da

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'ın sörfçü gençleri Cunda'da - Son Dakika


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