Galatasaray'ın şubat ayı divan toplantısı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray'ın şubat ayı divan toplantısı başladı - Son Dakika

Galatasaray'ın şubat ayı divan toplantısı başladı

7 saat önce

Galatasaray'ın şubat ayı divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray'ın şubat ayı divan toplantısı başladı, System.String[]

Galatasaray'ın şubat ayı divan kurulu toplantısı başladı. Toplantıya Başkan Mustafa Cengiz katılmadı.

Galatasaray Spor Kulübü Şubat Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz katılmazken, yönetim kurulu adına İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik yer aldı. Toplantı Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun gündemi okutmasıyla başladı. Divan toplantısına eski başkanlardan Dursun Özbek de katıldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Galatasaray Spor Kulübü, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sami Çölgeçen: Arda Turan'ın dönmesini istemeyenler, gençliklerinde hiç hata yapmadılar mı?
İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilde eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:12:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ın şubat ayı divan toplantısı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]